Начавшийся в Москве мокрый снег будет идти и ночью

Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождем, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется Татьяна Позднякова главный специалист Гидрометеобюро Москвы и Подмосковья.

Позднякова уточнила, что снег может задержаться лишь «где-то на газоне», а в остальных местах быстро растает. Всего за вечер и ночь, по прогнозам синоптиков, в Москве выпадет менее одного миллиметра осадков.

По данным Гидрометцентра России, всю неделю в Москве ожидается облачная и дождливая погода. Во вторник и среду, 20 и 21 октября, также прогнозируют мокрый снег. Днем будет +3…+5 градусов. В четверг немного потеплеет — ожидается +6…+8 градусов, в пятницу и субботу — до +13. В воскресенье — +4…+9.

В ночь со вторника на среду будут небольшие заморозки — от −1 до +1 градуса. В остальные дни ночные температуры должны быть выше нуля.

Тем временем под Петербургом сегодня был настоящий снегопад. В самом городе снег быстро растаял.