Сильный снегопад прошел в Ленобласти. Видео

В нескольких городах Ленинградской области в понедельник выпал первый снег. Горожане начали массово делиться событием в социальных сетях. А дорожные службы — усиленно работать.

В некоторых локациях снег и вовсе плотно лег на землю. Местные власти рекомендуют водителям сменить резину на зимнюю. По данным пресс-службы губернатора области, самые сильные снегопады прошли минувшей ночью в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, сообщает ТАСС.

Уже полтонны чистой соли и около 30 кубометров песко-соляной смеси было использовано для обработки зимних дорог.

Многих жителей первый снег обрадовал. Но пользователь под ником shtepbraiter отметила, что снег довольно быстро растаял.

А кто-то просто поздравил местных жителей с первым осенним снегом.

Блогер dober2106 успел заснять на видео, как лес и дорога густо покрылись снежным полотном. Вероятно, это снято где-то за городом. Судя по кадрам, можно подумать, что зима уверенно начала сменять осень.

Однако на городских улицах снег начинал таять, едва касаясь асфальта.

Ранее синоптики пообещали жителям европейской части России потепление к 23 октября.