Началось очередное заседание суда по делу Ефремова. Онлайн-трансляция

В Пресненском суде началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который попал в больницу с инсультом. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Журналисты собрались у здания Пресненского суда, где 18 августа проходят очередные слушания по делу Ефремова. На прошлой неделе актеру стало плохо и его увезли в больницу. Медики поставили ему диагноз «инсульт».

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подал жалобу по вопросу прогулок для его подзащитного. По словам юриста, у актера из-за нарушения мозгового кровообращения стало плохо с речью и онемели конечности. Пашаев настаивал, что его клиенту жизненно необходим свежий воздух, однако суд признал законным продление домашнего ареста и прогулки запретил.

Под домашним арестом Ефремов находится после того, как 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы, на Садовом кольце. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. Ему запрещено выходить из дома и общаться с кем-либо, кроме близких.