Началось голосование по памятнику на Лубянской площади

В Москве стартовало голосование за установку памятника на Лубянской площади. Жителям предложили выбрать между памятниками Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Голосование началось на сайте платформы «Активный гражданин», оно продлится до 5 марта.

Совет Общественной палаты Москвы принял решение о проведении голосования 19 февраля. В голосовании также примут участие муниципальные депутаты. Специальная комиссия будет следить за ходом опроса.

Ряд политиков, писателей и общественных деятелей ранее подписали обращение к мэрии Москвы с призывом вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, который был демонтирован после неудавшегося августовского путча в 1991 году. Памятник перенесли в парк «Музеон». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предлагал восстановить на площади исторический фонтан, однако столичные власти заявили, что технически это невозможно.

Помимо памятников Дзержинскому и Невскому, которые решили оставить в шорт-листе голосования, также выдвигались инициативы об установке монументов Дмитрию Пожарскому, Юрию Андропову, Дмитрию Донскому, а также часовни мученику Феликсу.