Началась регистрация на Форум креативного бизнеса, который пройдет в рамках ПМЭФ-2021

С 30 апреля до 24 мая открыта онлайн-регистрация на Форум креативного бизнеса. Он пройдет 2 июня в рамках ПМЭФ-2021. Срок рассмотрения заявок — не менее 10 дней.

Форум креативного бизнеса — площадка для объединения представителей власти, бизнеса, лидеров креативного сообщества. Цель проекта — обсудить развитие креативных индустрий в России. Организатор Форума — Фонд Инносоциум — социальная платформа Фонда Росконгресс.

«Фонд Инносоциум уже давно ведет работу по формированию диалога между творческим сообществом и представителями власти и бизнеса. Мы хотим внести свой вклад в становление креативных индустрий в России и показать лицо нашего государства совершенно в другом измерении. Поэтому на Форуме креативного юизнеса мы ждем амбициозных и целеустремленных представителей креативных индустрий, которые разделят наше видение и цели», — рассказала директор Форума креативного бизнеса и Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Форум пройдет в первый день деловой программы и в основные дни ПМЭФ на дискуссионной тематической площадке. Эксперты расскажут, как работать в креативной индустрии, презентуют идеи и проекты, затронут вопросы создания креативных кластеров, женского предпринимательства, тенденций творческого образования и формирования инвестиционных проектов.

В форуме примут участие политики, ученые, эксперты в этой сфере. В частности, среди гостей — министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

Форум креативного бизнеса пройдет при поддержке Минкультуры РФ. Стратегический партнер мероприятия — Минпромторг РФ.