Представители власти и бизнеса вместе обсудят креативную индустрию в рамках ПМЭФ

Форум креативного бизнеса состоится с 2 по 5 июня 2021 года впервые в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная цель мероприятия — объединить представителей власти, бизнеса и лидеров креативного сообщества для обсуждения актуальных тем.

Также одна из основных задач — сформулировать общие задачи и создать платформу для трехстороннего диалога.

«В год креативной экономики особенно важно, что на ПМЭФ, ставшем ключевой площадкой для диалога бизнеса и государства, будет широко представлена программа с участием ведущих представителей креативных индустрий», — сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он отметил, что в последние годы сектор экономики динамично развивается. Кобяков выразил уверенность, что Форум креативного бизнеса «придаст дополнительный импульс развитию креативных индустрий в России и определит необходимые меры поддержки со стороны государства».

На Форуме креативного бизнеса представят план развития креативных индустрий в России с учетом мировых практик и технологий. Эксперты предложат ориентиры для политиков, ученых и предпринимателей, работающих с темой креативных индустрий, и представят свои идеи и проекты.

«Программа Форума затронет актуальные вопросы — от создания креативных кластеров и женского предпринимательства до современного творческого образования и привлечения инвестиций в креативную экономику», — рассказала директор фонда «Инносоциум» и Форума креативного бизнеса Елена Маринина.

Одно из важнейших мероприятий форума — ток-шоу «Зачем мне креативные индустрии?». Его задача — сформулировать актуальное определение креативных индустрий и феномена креативного класса и определить их влияние на развитие городов, коммуникационных площадок и сообществ. Оно пройдет в формате World Cafe.

Отдельную сессию проведут Министерство промышленности и торговли России и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Специалисты обсудят экспорт и интеграцию российских креативных индустрий в мировую экономику.

В форуме примут участие ведущие эксперты и практики креативных индустрий: основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и другие.