Журналист в сфере моды рассказал о школьной форме

Журналист отметила, что школьная форма необходима, однако она должна быть не устаревшей, а модной и молодежной, чтобы детям хотелось ее надевать. Если использовать образцы старой формы, то их можно стилизовать, но не использовать как основную форму.

«Прекрасным решением на правительственном уровне был бы заказ на разработку школьной формы молодым дизайнерам костюма. Это с одной стороны, поддержало бы начинающих творцов, которые могут внести свежие мысли в униформу, с другой стороны, сами школьники с большим удовольствием приняли бы новаторские разработки. Каждая школа может иметь свою форму, могут быть объявлены конкурсы на лучший дизайнерский проект в этой сфере», — предложила Липская.

Какие ткани, цвет и фасон использовать, можно решать на уровне школы, считает журналист. Самое главное — это комфорт и удобство. Липская также подчеркнула, что каждое учреждение способно учитывать свою специфику.