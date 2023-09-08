Общество 08 сентября 2023, 13:04 «На Украине смотрят с завистью». Малькевич назвал систему «Мобильный избиратель» в России уникальной ОП РФ: более двух тысяч человек воспользовались системой «Мобильный избиратель» Freepik

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Механизм «Мобильный избиратель» стал популярным, с начала выборов им воспользовались две тысячи россиян. Об этом рассказал заместитель председателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Система „Мобильный избиратель“ уникальна, потому что такого нет на Украине, они на это смотрят с завистью, те, кто делает фейки», — сказал он.

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Малькевич добавил, что региональные СМИ работают слаженно. В России также запустили программу медиаобразования, школу молодого избирателя. Заместитель председателя также высоко оценил подготовку общественных наблюдателей.

«Члены избиркома [Херсонской] области совершили подвиг, потому что в Новой Збурьевке был отстрел. Член избиркома вывела людей, организовала перемещение. В Новой Каховке люди слаженно покинули место голосования, спустя 15 минут был ракетный удар со стороны врага», — рассказал Малькевич.

Впервые после вхождения в состав России голосование началось в четырех новых регионах — Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Ранее глава избиркома Херсонщины рассказала о голосовании в регионе.