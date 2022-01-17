На Украине пожаловались на «сумасшедшую» стоимость газа

Отопительный сезон в городе Шорстка Сумской области Украины проходит с большими сложностями. На это в эфире канала «Наш» пожаловался мэр города Николай Нога.

По словам чиновника, главные сложности связаны с очень высокой стоимостью газа. Нога объяснил, что к стоимости тарифов прибавились платежи за обогрев и транспортировку топлива, именно этто волнует жителей в первую очередь.

Как сообщал ТАСС, средняя цена на тысячи кубометров газа в Украине к декабрю 2021 года выросла до 1184,6 долларов, что в 5,9 раз больше, чем в декабре 2020 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продолжении поставок российского газа через территорию Украины в декабре 2019 года. Новый контракт действует до 2024 года.

В середине декабря 2021 года «Газпром» сообщил, что поставил через Украину 40 миллиардов кубометров газа, поэтому свои обязательства полностью выполнил.

Ранее стало известно, что один из многоэтажных домов в Киеве стали отапливать дровами.