Выручка торговли упала на 20% из-за перехода сотрудников на удаленку

Выручка торговли и сферы услуг за неделю рухнула на 20%. Это произошло из-за перевода граждан на режим удаленной работы.

В первую очередь это касается компаний в центральных и деловых частях городов и территорий рядом с транспортными узлами, пишет газета «Известия». В будущем доходы организаций могут упасть еще на 30%.

В столичных торговых центрах трафик пока остается на уровне 80–85% в сравнении с прошлогодними показателями. Если ограничительные меры не ужесточат, то, вероятно, трафик в ТЦ Москвы таким и останется. При этом участники рынка уверены, что в противном случае, если моллы снова закроются, большая часть из них обанкротится.

С 5 октября столичные работодатели должны будут отправить на удаленку не менее 30% работников. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в городе. В своем блоге мэр напомнил, что несколько дней назад власти просили работодателей отправить сотрудников, чье присутствие в офисе необязательно, на удаленный режим работы.