Общество 29 июня 2023, 14:04 Гарик Сукачев поставит спектакль о мужчине-аутисте Гарик Сукачев поставит в «Современнике» новый спектакль по книге Александры Николаенко РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рок-музыкант, поэт, композитор, актер и режиссер Гарик Сукачев поставит «Современник» новый спектакль под названием «САШАШИШИН». Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Это уже будет вторая работа Сукачева в «Современнике». В основе его нового произведения — роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

Реклама

Главный герой — Саша Шишин. У него психологическое заболевание — расстройство аутистического спектра. Мужчина живет вместе со своей властной матерью и сильно влюблен в соседку Таню, он страшно ревнует девушку к ее же супругу. Книгу называют романом-нежностью и романом-трагедией.

Мать уже взрослого Саши видит в нем только глупца, а многие проблемы героя идут глубоко из детства. В голове Шилина возникает кровожадная идея. Произведение непростое и противоречивое. Писательница Николаенко выпустила книгу в 2016 году. Роман был удостоен премии «Русский Букер».

Однако, что же увидят на сцене зрители — загадка. По словам Сукачева книга и спектакль будут совершенно разными.

«Если говорить о самой пьесе, то она живет абсолютно своей жизнью, и не так, как живет роман. Все-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет», — заявил он.

Премьера состоится в конце ноября.

О том, что Сукачев вернется в «Современник» в качестве режиссера, стало известно в декабре 2022 года. Ему позвонил глава худсовета театра и предложил рокеру поставить что-нибудь на любимой сцене. Сукачев принял это предложение не раздумывая.