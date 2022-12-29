Культура 29 декабря 2022, 19:13 Гарик Сукачев вернется в «Современник»

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Лидер группы «Неприкасаемые» поставит в театре спектакль «Убить Бобрыкина». Об этом в интервью «Известиям» рассказал Гарик Сукачев.

Музыкант вернется в «Современник» в качестве режиссера. По словам самого Сукачева, ему позвонил нынешний глава худсовета театра Владислав Ветров. Он предложил рокеру поставить что-нибудь на любимой сцене. Сукачев принял это предложение не раздумывая.

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По словам рок-музыканта, он обещал Галине Волчек поставить еще хотя бы одну пьесу в родных стенах. И выбор пал на роман Александры Николаенко, по которому написала пьесу Ольга Погодина. Причем Галина Волчек «благословила» Сукачева на эту постановку незадолго до смерти. Музыкант дал ей прочитать роман и сказал, что хотел был взять в работу именно его. Народная артистка ответила, что не представляет, как это возможно, но возражать не стала.

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Известно также, что вместе с Сукачевым над спектаклем будут работать художник-постановщик Андрей Шаров, хореограф Павел Брюн, композитор Петр Налич. А одну из ведущих ролей отдали Василию Мищенко.