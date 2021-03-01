На родителей детей, напавших на ювелирный магазин в костюмах единорогов, составили протоколы

В отношении родителей, которые переодели детей в костюмы единорогов и инсценировали нападение на ювелирный магазин, составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

«В розыгрыше принимали участие двое детей: мальчик семи лет и девочка десяти лет, родители которых были в курсе происходящего», — уточнила омбудсмен в своем Instagram.

По ее словам, в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Устиновская добавила, что всесторонняя проверка продолжается. Действиям участников происшествия дадут правовую оценку.

Владелица ювелирного магазина в Южно-Сахалинске заявила в соцсетях и СМИ о том, что дети в костюмах единорогов ворвались в ее магазин и разбили молотком витрину.

Источник фото: соцсети

Охранники торгового центра вызвали полицию. Стражи порядка выяснили, что этот случай инсценировали сама владелица магазина и ее сотрудница для привлечения внимания в социальных сетях. Детей, которые сыграли роли хулиганов, наняли в рекламном агентстве.