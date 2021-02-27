Ограбление ювелирного подростками-единорогами оказалось спланированной рекламой

Сотрудница ювелирного магазина в Южно-Сахалинске рассказала, что ограбление оказалось спланированной рекламой. Речь идет о нападении группы подростков в кигуруми единорогов — они разбили витрины, но ничего не украли.

Об этом рассказала правоохранителям сотрудница магазина, которая присутствовала при «ограблении».

«Не знаю, чья была идея — наверное, коллегиальная, чтобы произвести некое ограбление детьми, чтобы о магазине больше узнали. Так скажем, пиар-реклама. Моя зада была просто сымитировать реакцию на ограбление, что я и сделала», — рассказала она.

Девушка подчеркнула, что никто из салона не собирался вызывать полицию. Правоохранителям позвонили из службы охраны торгового центра, и «все закрутилось».

Она рассказала, что по плану в салон пришел подставной парень, который выбирал подарок и отвлекал продавщицу. Выбор браслета он снимал на камеру. Сотрудница и «покупатель» стояли спиной ко входу, когда в ювелирный забежали двое детей в кигуруми и разбили первую от входа витрину.

«На витринах были дорогие кольца, которые мы подготовили, чтобы они взяли. Как только они разобьют витрину, у меня должна была быть реакция — мат, всплеск эмоций, я должна была попытаться их задержать — но сымитировать, что они вырвутся и убегут» —рассказала она.

Девушка отметила, что «похитители» должны были скинуть кольца на пол, где она позже их найдет и подберет. Она подчеркнула, что все это нужно было для создания рекламы — чтобы о магазине стали говорить.

«Я раскаиваюсь в содеянном. Понимаю, что изначально не нужно было такого допускать», — отметила девушка.