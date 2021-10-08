Ибрагим Мусалаев, которого вместе с двумя другими дагестанцами арестовали за драку в московском метро, пожаловался на побои. Якобы его дважды ударил охранник в Черемушкинском районном суде.

Мусалаев заявил о случившемся члену Общественной наблюдательной комиссии, уточнил Telegram-канал Baza.

Мужчина, по его словам, получил два удара в живот во время избрания меры пресечения. Почему охранник продемонстрировал к нему такое плохое отношение, Мусалаев не знает.

Избивших Романа Ковалева дагестанцев поместили в карцер столичного СИЗО-7. Свою вину признал только Магомедали Ханмагомедов. Ибрагим Мусалаев настаивает, что не бил 25-летнего бармена — только оттаскивал его. Он заявил о раскаянии и готовности возместить пострадавшему ущерб. Частично сознался в содеянном Гасан Залибеков, заметив, что не остановил драку.

Драка с участием дагестанцев произошла в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. Мужчины накинулись на заступившегося за девушку пассажира и жестоко избили его, сломав лицевые кости. Ковалева положили в больницу.