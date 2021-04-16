На ПМЭФ будут соблюдать все меры эпидбезопасности

Совещание по вопросам подготовки к проведению ПМЭФ-2021 с точки зрения соблюдения всех необходимых мер эпидемической безопасности прошло в Москве. В нем приняли участие ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оргкомитет Петербургского международного экономического форума прорабатывает все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На площадке будут учтены требования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения», — заявил Кобяков.

Он отметил, что соблюдение ограничительные мер является гарантом безопасности каждого участника мероприятия. Это для организаторов в приоритете.

За соблюдение и разработку противоэпидемических мероприятий отвечает специальная рабочая группа оргкомитета ПМЭФ. Ее возглавила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы работаем в тесной связке с нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения, специалисты разных стран обмениваются опытом по борьбе с пандемией, лучший опыт масштабируется на глобальном уровне», — сказала Попова

Она напомнила, что России удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль, серьезно снизить распространение инфекции в стране.

«Весь наш накопленный опыт будет использован для разработки необходимого комплекса мер и обеспечения безопасности участников ПМЭФ», — добавила глава Роспотребнадзора.

На площадках ПМЭФ установят рециркуляторы воздуха, устройства обеззараживания, тепловизоры, будут созданы цифровые системы учета коллективного иммунитета. За состоянием здоровья гостей мероприятия будут тщательно следить.

Известно, что в ПМЭФ примет участие директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Вместе с Анной Поповой он проведет специальный брифинг для участников форума по вопросам борьбы с пандемией в России и мире.