Опубликована спортивная программа ПМЭФ-2021

В рамках Петербургского международного экономического форума состоятся мероприятия по 11 видам спорта. Сам ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня.

После пандемии пришло еще большее понимание важности занятия спортом, сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Поэтому закономерно, что у форума, посвященного в том числе переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа. Помимо увлекательной соревновательной составляющей, у мероприятий будет своя роль: усиление позиций российского спорта, продвижение спортивных федераций и проектов», — заметил он. Его процитировала пресс-служба фонда «Росконгресс».

Также среди целей показать новые зрелищные и туристические проекты, популяризировать здоровый образ жизни. Актуальная спортивная повестка будет представлена и в деловой программе форума.

Первым спортивным мероприятием, которое прошло под эгидой ПМЭФ-2021, стал матч по конному поло. Он состоялся 7 апреля в Дубае. Клуб «Монте-Карло» (Монако) выиграл у «Дезерт Палм» (ОАЭ). Roscongress MCC Club по шахматам пройдет 16 апреля, участников примет Московский столичный клуб.

«Ралли Мира» финиширует на площадке форума 2 июня. В нем примут участие 10 советских ретроавтомобилей, которые с 24 мая по 2 июня пройдут по маршруту Сан-Марино — Монако — Санкт-Петербург. Вечером этого же дня политики, бизнесмены и звезды спорта встретятся на льду «Таврического сада» в гала-матче Roscongress Cup по хоккею.

Вечером 3 июня участники ПМЭФ смогут подзарядиться энергией для дальнейшей работы на форуме на турнире по сквошу. На следующий день состоится дебют клубного турнира по дзюдо «Вызов». Восьмикратный чемпион Европы среди клубных команд «Явар-Нева» бросит вызов двукратному чемпиону Испании «AJM Мадрид» (мужчины) и пятикратному чемпиону Испании «Валенсии» (женщины). Противостояние грандов европейского дзюдо пройдет в формате «стенка на стенку» в два раунда по семь пятиминутных поединков. Ареной для «Вызова» станет клуб MillCreek во Всеволожске.

«Для ПМЭФ мы выбрали формат компактного турнира в зрелищном командном формате с участием лучших клубов Европы. Уверен, что дебютный „Вызов Явары“ станет резонансным событием», — рассказал президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ, в разделе «Спортивная программа» и в личном кабинете участника.

Фонд «Росконгресс» — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента РФ.