На озере Байкал появится экогород

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила провести полную реновацию города Байкальск и переселить горожан из ветхого жилья в типовые дома с деревянными конструкциями.

«Экологические стандарты очень высокие, и мы хотим сделать город Байкальск таким первым, полностью экогородом в России. И вот участники и финалисты конкурса могут себя во всей красе показать на площадке этого города. Мы обсудили с Игорем Ивановичем Кобзевым первый проект — это переселение граждан из ветхого аварийного жилья как раз в многоквартирные дома из этих серий типовых, которые сегодня представлены в качестве финалистов данного конкурса», — заявила Абрамченко.

Речь идет о конкурсе проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций. Его запустили по поручению вице-премьера в июле этого года.

Абрамченко попросила губернатора Иркутской области Игоря Кобзева совместно с главой ВЭБ. Р Ф Игорем Шуваловым использовать проекты из конкурса для развития Байкальска. На территории этого города расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который на данный момент рекультивируют.

«Это очень сложный проект, все мировое сообщество внимательно следит за этим проектом, потому что Байкал является объектом ЮНЕСКО, вы все это знаете. И вот мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города Байкальска в полном объеме выполнена», — добавила Абрамченко.