Абрамченко назвала регионы с лучшими типовыми проектами деревянных жилых домов

Разработки из 14 регионов России признаны лучшими на всероссийском конкурсе проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, по поручению которой был запущен конкурс.

«С одной стороны — это подготовка лучших решений для граждан, повышение доступности домокомплектов и их качественных характеристик, с другой — серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны», — отметила Абрамченко.

Всего на конкурс было представлено 122 проекта по четырем номинациям. Члены международного жюри отобрали 40 финалистов из 14 регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской областей, а также Краснодарского края, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Ивановской и Вологодской областей.

Организаторы конкурса проспонсируют разработку проектно-сметной документации, затем проекты пройдут госэкспертизу и попадут в реестр эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России. Всю документацию закончат разрабатывать до марта 2022 года. Это касается земельных участков, которые находятся в ведении ДОМ.РФ.

В июле 2021 года Абраменко поручила Фонду ДОМ. РФ, Минстрою и Минпромторгу запустить конкурс, который способствовал бы развитию рынка ИЖС, большему вводу жилья и повышению уровня качества жизни россиян. Призовой фонд конкурса составил 60 миллионов рублей.