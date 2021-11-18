Если каждые полгода прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V», это не приведет к большой нагрузке на организм пациента. Такую уверенность в беседе с URA.ru выразил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

Малышев призвал россиян отбросить все опасения по поводу вакцинации и смело идти в поликлинику или прививочный пункт. Медик отметил, что врачей во время профессиональных поездок в места, где существует риск заражения различным инфекциями, и раньше регулярно вакцинировали. Ничего странного или принципиально нового в такой практике нет.

«Вы знаете, в свое время те, кто работал в Африке, в Азии, вакцинировались от холеры. Нас вакцинировали каждые шесть месяцев. Это обычная практика», — отметил специалист, призвав россиян не бояться вакцинации и смело делать прививку.

Ранее Николай Малышев давал прогноз по распространению коронавируса на планете. Он говорил, что теперь человечеству придется с ним жить все оставшееся время. Медик предположил, что все будет так, как с гриппом в 2009 году. Сначала началась резкая вспышка и тяжелое течение, а потом вирус стал вести себя как обычное респираторное заболевание.