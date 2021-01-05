Инфекционист рассказал о будущем коронавируса

«Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый», — приводит агентство слова врача.

Малышев предположил, что ситуация с коронавирусом будет развиваться, как с гриппом в 2009 году. Тогда, по его словам, «было жестко, заболеваемость большая и тяжесть была, а потом он стал [себя вести,] как обычное респираторное заболевание». Профессор уверен, что выровнять ситуацию и защитить людей от тяжелой болезни, которую вызывает коронавирус, поможет только вакцинация.

Во всех российских регионах уже начали масштабно делать прививки. В нашей стране создали два препарата для профилактики COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова спрогнозировала, что ситуация с пандемией коронавируса в мире может улучшиться к концу 2022 года. Она поделилась схожим мнением и отметила, что 2019-nCoV останется с нами, но проблема уже не будет такой острой.