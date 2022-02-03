Поклонская рассказала, что будет делать на новом посту

Наталья Поклонская заявила, что на новой должности будет применять весь свой российско-украинский опыт, чтобы защитить права соотечественников, в том числе и на Украине. Об этом она написала у себя в Instagram.

Свое назначение на должность заместителя руководителя Россотрудничества Поклонская назвала возможностью работать для людей и страны. Поклонская подчеркнула, что всегда отстаивала и защищала права и свободы людей.

«Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и на Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества», — добавила она.

О назначении Поклонской заместителем главы Россотрудничества стало известно накануне. Указ об этом, подписанный президентом Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.