Поклонскую назначили заместителем главы Россотрудничества

Наталья Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — сказано в тексте другого указа.

О том, что кандидатуру Поклонской рассматривают для назначения на пост заместителя руководителя Россотрудничества, стало известно в январе. Сама бывший депутат тогда отмечала, что пока не готова комментировать эту информацию. Еще ранее стало известно, что назначение Поклонской на должность посла в Кабо-Верде отменили по личным обстоятельствам.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года. Она признавалась, что давно хотела построить дипломатическую карьеру. Однако через месяц после назначения Поклонская так и не улетела в африканскую страну. Заминку она объяснила тем, что МИД проводит необходимые процедуры по трудоустройству.

До назначения послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.