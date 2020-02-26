«На ходу закутал парнишку». Врач рассказал, как спас закопанного в снег ребенка

Мальчика в снегу нашла женщина, которая прогуливалась со своими детьми по территории небольшого пролеска между школой и детским садом. Именно она и позвонила в скорую, не зная, жив ребенок или нет.

Врачи прибыли на место уже через четыре минуты. Врач скорой медицинской помощи с 40-летним стажем рассказал «Комсомольской правде», что прибыл на вызов вместе со своей супругой-фельдшером. Пока он проверял, жив ли мальчик, супруга сделала снимки для следователей.

У меня с собой всегда перчатки, я их надел и стал откапывать мальчика, потом взял на руки и понес. На середине пути меня встретил наш водитель и помог донести ребенка до машины, когда я уже практически выбился из сил. Он на ходу снял куртку и закутал в нее парнишку врач скорой помощи.

В скорой ребенка укрыли специальным термоодеялом и срочно повезли в больницу. В приемном покое их встретили завтравматологией и реаниматолог. Мальчику провели необходимую диагностику, а затем увезли в реанимацию.

За спасение ребенка врачи скорой помощи и больницы получили награды от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

21 февраля 15-летний подросток из Кандалакши пытался убить 11-летнего мальчика. Он избил свою жертву, а затем придушил. На этом школьник не остановился — подросток раздел мальчика до нижнего белья и закопал в сугроб. Но это не первое преступление для 15-летнего парня: он не раз обижал других школьников, бил беременную учительницу и даже столкнул с дамбы девятилетнего мальчика, а затем наблюдал, как тот тонет. В этот раз юноше не удастся уйти от ответственности — против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего. Ближайшие два месяца подросток проведет под стражей.