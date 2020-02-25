Мурманский подросток придушил и закопал в снег мальчика. Его давно ловили на насилии, но не могли наказать

В городе Кандалакша Мурманской области едва не произошло страшное преступление: местный подросток пытался убить 11-летнего мальчика. Он душил свою жертву, а после закопал в сугроб. К счастью, ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничто не угрожает. Подобное преступление 15-летний подросток совершает не в первый раз. «360» рассказывает, что произошло и почему садист до сих пор не был наказан за свои преступления.

В пятницу, 21 февраля в Кандалакше подросток пытался убить ребенка: сначала он избил и пытался задушить его, а потом, когда 11-летний мальчик потерял сознание, закопал в сугробе, решив, что жертва уже мертва. У ребенка было сильное обморожение конечностей, ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас пострадавший находится в больнице, его уже выписали из реанимации в общую палату.

Дело взяли на контроль в местном управлении Следственного комитета, подростка предварительно заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего.

Рецидив

Глава Кандалакши Михаил Павлов рассказал РИА «Новости», что подросток всегда был вспыльчивым и уже не раз его замечали в подобных конфликтах.

«Говорят, что этот обидчик все конфликты выдумывал сам. Якобы заступался за друга — одноклассника избитого мальчика. Но он всегда такую легенду избирал, прежде чем кого-то изувечить, таких случаев было не меньше 10 — камнем кидал, бил, проводом хлестал», — сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган подтвердил, что у подростка есть «тяжелый послужной список», а губернатор области Андрей Чибис призвал «проанализировать эффективность функционирования системы госвласти на предмет работы с трудными подростками», чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Источник фото: vk.com

Подросток также состоит на учете во многих социальных службах, с 2016-го — даже в психо-неврологическом диспансере, куда его несколько раз отправляли в психиатрический стационар. Там парень якобы признался в одном из своих преступлений — в 2017-м он столкнул с дамбы девятилетнего мальчика и смотрел, как тот тонет. Ребенок захлебнулся, в СК дело заводить отказались, так как на тот момент подозреваемому в совершении преступления подростку не было 14 лет.

Через год с лишним он в ПДН в очередной беседе с сотрудником чего-то сказал, сотрудница его на разговор вывела, он похвалился [что столкнул с дамбы]. В комитет была информация направлена, СК отказал в возбуждении дела Михаил Павлов глава Кандалакши.

В местном УМВД подтвердили «КП», что подросток состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, а учится в коррекционном классе. В нескольких школах, где он побывал, тоже возникали проблемы.

«Этот парень еще во 2-3 классе бил беременную учительницу, также пытался пырнуть ножом мою одноклассницу, скидывал детей с велосипеда, душил котят», — рассказала местная жительница kp.ru.

Весь город знал, какой он. И что такая жестокость в нем присутствует. Я всех детей ограждала во дворе от общения с ним, особенно после того, как подросток убил мальчика Татьяна Астрадымова местная жительница.

Проблемного школьника помещали в спецучреждения на небольшие сроки — до месяца, органы опеки просили более длительной изоляции, но суд отказывал в этом из-за неких заболеваний подростка, которые несовместимы с пребыванием в социальных центрах.

Источник фото: vk.com

«Он рвал обои, кидал гантели в двери у себя дома. Бил посуду, ломал технику в доме. Разбивал себе нос. И все это для внимания», — рассказали знакомые подростка.

По словам местных жителей, подросток однажды отравил ребенка — подсыпал что-то в чай. Родителей в этот момент дома не было. Он также поджигал почтовые ящики в подъездах, кидал под ноги соседке зажженные петарды. Однажды толкнул с высокого крыльца четырехлетнюю девочку. В полиции из-за малолетства парня ничего сделать не могли.

Семья виновата?

Сейчас в социальных сетях многие пользователи обвиняют в происходящем родителей подростка — за хулиганство сына их не раз привлекали к административной ответственности, но родители ничего не могли сделать со своим ребенком. Они и сами писали на него жалобы в полицию — за воровство денег.

По данным СМИ, воспитывает проблемного подростка мать — родители в разводе, а отец якобы пил и избивал жену и сына.

«Как мне известно, он раньше работал в полиции. Возможно, замял старые темные дела своего сына», — сказал источник kp.ru.

Глава города Павлов эту информацию опроверг — по его данным, семья у ребенка полная, отец трудится в транспортной компании. Мать мальчика же работает в местном «Магните». Житель Кандалакши также рассказал kp.ru, что недавно она подралась с детдомовской девочкой «из-за того, что та пыталась украсть дезодорант».

До этого случая семья на учете в опеке не состояла и не значилась неблагополучной. Сейчас Следственный комитет уже занялся проверкой условий жизни подростка, глава СК Александр Бастрыкин поручил также дать оценку бездействию социальных служб и правоохранительных органов.