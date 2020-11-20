Четырехлетний ребенок попал в больницу после катания с горки в Оренбургской области

В Оренбургской области четырехлетний ребенок получил серьезные травмы, скатившись с детской горки.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону, ЧП случилось в городе Бузулук. После того, как из городской больницы в полицию поступило сообщение о том, что к ним привезли ребенка с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, была организована проверка.

По словам родителей мальчика, травмы ребенок получил, катаясь с горки на детской площадке.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по результатам проверки.