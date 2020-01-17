На блогера пожаловались в ФСБ и прокуратуру за слова о расстреле геев

С заявлением обратился петербургский ЛГБТ-блогер Женя Светски. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале и в Instagram. К документу он приложил протокол ознакомления с видеозаписями, сделанный юристом.

Речь идет о двух роликах Володи XXL. Первый, о «расстреле геев», был размещен 4 января.

7 января блогер вновь высказался на тему ЛГБТ. На его канале появилось видео, в котором говорится о необходимости «отгородить» гомосексуалов от внешнего мира.

Теперь высказывания Горяинова просят проверить на экстремизм.

Слова Володи XXL о желании расстрелять геев стали одной из обсуждаемых тем в соцсетях. На днях его пригласил к себе в эфир ЛГБТ-блогер Андрей Петров. Во время разговора Володя сообщил, что его «так воспитали». Говоря о внешности Петрова, он заметил, что в Курске тот не смог бы выйти на улицу в том виде, в котором брал интервью.