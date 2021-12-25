На афише у здания МХАТ повесили плакат с предостережением о закрытии

На театральной афише у здания МХАТ имени Горького появился плакат с фотографией худрука Владимира Кехмана и предостережением о том, что театр может быть закрыт. Сверху к афише привязали связки воздушных шаров в виде бананов.

На плакате с портретом Кехмана была надпись «Приходите в мой МХАТ, пока я его не закрыл». В самом театре появление этого изображения и воздушных бананов пока никак не прокомментировали.

В Telegram-канале, где появилось видео неоднозначной афиши, указали на падение продаж билетов на постановки. В уходящем году на сцене театра пройдут спектакли «Снежная королева», «Мастер и Маргарита» и «Женщины Есенина».

Ранее гендиректор МХАТ рассказал об огромных долгах, в которых оказался театр. По словам Кехмана, это произошло из-за действий экс-худрука Эдуарда Боякова. Он уточнил, что у театра сейчас осталось порядка 73-74 миллионов рублей долгов из имевшихся 168 миллионов. В декабре, как уточнил Кехман, МХАТ ожидает внебюджет по продажам больше, чем в декабре 2019 года.