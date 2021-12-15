Гендиректор МХАТа рассказал о многомиллионных долгах театра из-за действий экс-худрука Боякова

В МХАТ имени Горького заявили о многомиллионных долгах театра. Серьезный материальный ущерб ему якобы нанес за три года руководства бывший художественный руководитель Эдуард Бояков.

Сумму задолженности МХАТа озвучил в беседе с газетой «Известия» его гендиректор Владимир Кехман.

«Тот ущерб театру, который он (Бояков — прим. ред.) за эти годы нанес, исчисляется десятками миллионов рублей», — заявил он.

Кехман пояснил, что при Татьяне Дорониной во всех подразделениях театра было 330 человек. За три года Бояков принял на работу еще 65.

«В месяц они и организованные ими мероприятия стоили театру более 10 миллионов рублей», — подчеркнул гендиректор МХАТа.

На данный момент, по его словам, у театра осталось порядка 73-74 миллионов рублей долгов из имевшихся 168 миллионов. Кехман обратил внимание, что в декабре ожидает «внебюджет по продажам больше, чем было в доковидном декабре 2019 года».

«Качество менеджмента, который здесь был, является разорением МХАТа. Царило абсолютно не приемлемое для академического театра сознание. Как будто собрались на проект какой-то», — заключил Кехман.

Бизнесмена назначили генеральным директором МХАТ имени Горького в октябре. Спустя месяц из театра ушел его бывший глава и худрук Эдуард Бояков.