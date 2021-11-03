Рост цен на молочную продукцию на 5% допустили в России

В России возможен рост цен на молочную продукцию. Себестоимость ее изготовления становится выше. Дополнительные затраты, скорее всего, возникнут и из-за введенной маркировки продукции.

Данные по вероятным изменениям цен указаны в докладе Минсельхоза, сообщила газета «Известия».

В документе ведомство рассмотрело ситуацию по всем категориям продовольствия. Молочная продукция стала единственной, где специалисты министерства допустили ценовой рост.

В Минсельхозе отметили, что сырое молоко у производителей за год подорожало на 7,7% и стало стоить 27,6 рубля за килограмм. Цены на пастеризованное тоже поднялись — на 7,9%, до 49,1 рубля. Сливочное масло стало дороже на 5,9% и стоит 526,3 рубля за килограмм. Сыры обходятся на 4,1% больше — по 391,5 рублей.

Ведомство сочло возможный отложенный рост цен на молочную продукцию экономически обоснованным. Все дело — в росте себестоимости производства и дополнительных затратах, с которыми на предприятиях столкнутся из-за введения с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции. Новшество коснулось товаров со сроком хранения более 40 суток.

Производители, подчеркнули в министерстве, сдерживали «взрывной» рост себестоимости весь год. Теперь ведомство рассчитывает направить компаниям 10 миллиардов субсидий, чтобы компенсировать расходы молочного скотоводства на корма. Средства планируют выделить из поступивших от экспортной пошлины на зерновые.

Для молочной отрасли, заметили в Минпромторге, уже разработали меры, которые помогут избежать роста цен из-за маркировок. Ретейлеры при этом уже получили от некоторых производителей уведомление о подорожании. С 1 декабря цены на нее вырастут на 5%.