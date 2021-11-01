Сахар на заводах подорожал на 1,6% за неделю

Сахар у российских производителей подорожал на 1,6% за неделю, до 41,35 рубля за килограмм. Об этом сообщил Минсельхоз, передал ТАСС.

По данным ведомства, цена на белый свекловичный сахар на предприятиях по состоянию на 27 октября составляла 41,35 рубля за килограмм.

ФТС также отчиталась, что с января по август в Россию импортировали свыше 100 тысяч тонн белого сахара, а экспортировали из страны — порядка 270 тысяч тонн. Основные закупщики — Украина, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. При этом ФТС зафиксировала, что Россия увеличила импорт сахара-сырца (с 5,2 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи в нынешнем).

Сахарной свеклы в этом году переработали на 4,3% больше, чем в 2020-м, а выработали на 8,5% меньше, согласно подсчетам Союза сахаропроизводителей.

В сентябре СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщали, что в Минпромторге предложили сдерживать цены на продукты в магазинах путем заключения прямых контрактов между ретейлерами и поставщиками.

Издание Financial Times ранее сообщило, цены на продукты для завтрака выросли до максимальных за последние 10 лет показателей.