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    01 ноября 2021, 14:31

    Сахар на заводах подорожал на 1,6% за неделю

    Минсельхоз: килограмм сахара от производителей подорожал до 41 рубля 35 копеек

    Александр Блинов

    Сахар у российских производителей подорожал на 1,6% за неделю, до 41,35 рубля за килограмм. Об этом сообщил Минсельхоз, передал ТАСС.

    Сахар на заводах подорожал на 1,6% за неделю

    По данным ведомства, цена на белый свекловичный сахар на предприятиях по состоянию на 27 октября составляла 41,35 рубля за килограмм.

    ФТС также отчиталась, что с января по август в Россию импортировали свыше 100 тысяч тонн белого сахара, а экспортировали из страны — порядка 270 тысяч тонн. Основные закупщики — Украина, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. При этом ФТС зафиксировала, что Россия увеличила импорт сахара-сырца (с 5,2 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи в нынешнем).

    Сахарной свеклы в этом году переработали на 4,3% больше, чем в 2020-м, а выработали на 8,5% меньше, согласно подсчетам Союза сахаропроизводителей.

    В сентябре СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщали, что в Минпромторге предложили сдерживать цены на продукты в магазинах путем заключения прямых контрактов между ретейлерами и поставщиками.

    Издание Financial Times ранее сообщило, цены на продукты для завтрака выросли до максимальных за последние 10 лет показателей.