Злостных неплательщиков по кредитам в России стало больше на 2,1 млн

Количество злостных неплательщиков по кредитам в России за последний год выросло на 2,1 миллиона. По итогам 10 месяцев 2020 года их общее число достигло 11,7 миллиона.

Годом ранее было рассмотрено 9,6 миллиона дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), пишет газета «Известия».

В рамках принудительного исполнения судебными приставами взыскано 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам. Чаще всего аресту подвергаются транспортные средства и недвижимость граждан. Но в ФССП не ведут учет сведений об имуществе, которое было передано в счет погашения задолженности по кредитам.

Больше всего неплательщиков в Красноярском и Краснодарском краях, в Свердловской и Челябинской областях, а также в Башкирии. Как пояснили эксперты, у большинства новых должников снизились или пропали доходы из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Специалисты полагают, что объем просрочки и число неплательщиков будут расти как минимум до конца I квартала 2021 года.

Жительница Ярославля сменила пол и персональные данные, чтобы не платить 280 тысяч долга по кредиту. Но хитрость не помогла. Женщину, а точнее уже мужчину, нашли и деньги с банковских счетов списали. Юристы говорят — такое в нашей стране произошло впервые. Обычно люди меняют фамилию, адрес или просто подделывают документы.