«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Трое мариупольцев рассказали, что давно ждали присоединения к России

Читать 360tv в

Телеканал «360» пообщался с жителями Мариуполя во время референдума о присоединении к России. Они рассказали, что очень долго ждали этого события.

«Очень рада, что мы будем присоединены к России, потому что на Украине это была не жизнь», — рассказала одна из них.

Реклама

Другой пожилой мариуполец уточнил, что живет в городе с 1970-х годов. Он пожаловался, что 20 лет строил дом, а потом «пришли земляки», которые разграбили и сожгли его.

Реклама

«За кого я должен голосовать? Конечно, за Россию», — заключил он.

Еще одна женщина в слезах сообщила, что ее «достали несправедливость и угнетение», поэтому она очень рада тому, что Мариуполь присоединится к России.

«У меня дети в России, я им очень завидую», — поделилась собеседница.

Референдумы о присоединении к России

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама