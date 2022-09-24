«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber «На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим Трое мариупольцев рассказали, что давно ждали присоединения к России

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Телеканал «360» пообщался с жителями Мариуполя во время референдума о присоединении к России. Они рассказали, что очень долго ждали этого события.

«Очень рада, что мы будем присоединены к России, потому что на Украине это была не жизнь», — рассказала одна из них.

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Другой пожилой мариуполец уточнил, что живет в городе с 1970-х годов. Он пожаловался, что 20 лет строил дом, а потом «пришли земляки», которые разграбили и сожгли его.

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«За кого я должен голосовать? Конечно, за Россию», — заключил он.

Еще одна женщина в слезах сообщила, что ее «достали несправедливость и угнетение», поэтому она очень рада тому, что Мариуполь присоединится к России.

«У меня дети в России, я им очень завидую», — поделилась собеседница.

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