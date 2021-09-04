Лидер Rammstein спел на русском языке на Красной площади

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», он на русском языке исполнил песню «Любимый город» под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии РФ.

Как сообщило РИА «Новости», до Линдеманна выступили Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции «Тесей», центральный пограничный ансамбль ФСБ России, образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ, оркестр полиции Катара, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики, а также рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В фестивале «Спасская башня» впервые принимают участие греки и катарцы.

Причем оркестр курсантов военного института военных дирижеров военного университета Минобороны РФ, который впервые принимает участие в фестивале, до Линдеманна также исполнил эту песню.

Специальный гость фестиваля Линдеманн, как планируется, также выступит и в последний день «Спасской башни», в воскресенье, 5 сентября.

В августе директор «Спасской башни» Сергей Смирнов рассказал, что главной сложностью подготовки фестиваля является время. На репетицию общего шоу из 14 военных оркестров из разных стран отводится всего три дня. На фестивале выступают подготовленные, но никогда не видевшие друг друга коллективы.