«Мы встанем — и в монастырь они не войдут!» Бабушки собрались толпой в защиту лишенного сана Сергия
«Мы монастырь не отдаем, вы поняли? Мы сейчас все встанем — в монастырь они не зайдут. Все, аминь», — заявила одна из прихожанок.
После этого кто-то из толпы стал кричать, что отец Сергий говорит правду.
Скандал с участием Сергия (в миру Николая Романова) начался весной. Сначала он заявил, что не верит в коронавирус, и призвал остальных последовать его примеру. Также выступил против введенных из-за пандемии ограничений. После этого его отстранили от службы в церкви. Спустя какое-то время священник захватил монастырь, а для его охраны поставил казаков.
Церковный суд лишил схиигумена Сергия священного сана 3 июля. Его признали виновным в нарушении монашеских обетов, правил святых апостолов, священных канонов. Сам священнослужитель на заседание не пришел.