К суду Екатеринбургской епархии, где схиигумена Сергия лишили сана, пришли его прихожане. Среди них был пожилые женщины. Они заявили, что поддерживают своего наставника и не отдадут Среднеуральский женский монастырь. «360» публикует эксклюзивные кадры с места событий.

«Мы монастырь не отдаем, вы поняли? Мы сейчас все встанем — в монастырь они не зайдут. Все, аминь», — заявила одна из прихожанок.

После этого кто-то из толпы стал кричать, что отец Сергий говорит правду.

Скандал с участием Сергия (в миру Николая Романова) начался весной. Сначала он заявил, что не верит в коронавирус, и призвал остальных последовать его примеру. Также выступил против введенных из-за пандемии ограничений. После этого его отстранили от службы в церкви. Спустя какое-то время священник захватил монастырь, а для его охраны поставил казаков.

Церковный суд лишил схиигумена Сергия священного сана 3 июля. Его признали виновным в нарушении монашеских обетов, правил святых апостолов, священных канонов. Сам священнослужитель на заседание не пришел.