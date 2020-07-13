«Мы не искали конфликтов»: блогер Зелимхан объяснил драку с Коваленко бытовой ссорой

В одном из московских дворов произошла потасовка между видеоблогером Святославом Коваленко и группой кавказцев. Блогер Зелимхан в беседе в «360» заявил, что конфликт произошел на бытовой почве.

По словам Зелимхана, Коваленко высмеял самого блогера и его приятелей своим роликом. И готовился к этому давно.

«Мы не искали никаких конфликтов, человек с нами общался. И ни с того ни с сего, из-за того, что мы где-то улыбнулись, раздул целый конфликт. Подключил других ютуберов-провокаторов», — сказал блогер.

Он уточнил, что после случившегося участники потасовки с его стороны написали объяснительные, не указывая ничьи фамилии.

«Я не указывал ничьи фамилии, просто написал, что была бытовая ссора, что просто разошлись и никаких претензий у меня нет. Они (полиция — примеч. ред.) сказали, что материал отправят на проверку, попросили быть на связи», — пояснил Зелимхан.

Случившееся блогер назвал провокацией со стороны Коваленко и заявил, что его оппонент «был в неадекватном состоянии» и толпой его не били.

«Все знают, что он часто ведет себя неадекватно, в том числе и на стримах. У него уже была установлена камера, подготовлен оператор. Человек подготовился, спровоцировал, мы живые люди, у всех есть характер, ментальность. Никто его толпой не бил. Был обыкновенный мужской разговор. Он преподнес это так, что его толпой избили. У него выходки были нацистские. Сам пригласил нас в этот двор», — рассказал Зелимхан.

Видеоблогер Эрик Давидыч напомнил, что чеченскому блогеру уже делали замечание — оно прозвучало от правой руки Рамзана Кадырова и, видимо, не возымело действия.

«Я считаю, что этих людей нужно сажать, никакие разговоры с ними не могут вестись. <…> Лет на 10 они должны уехать. Если сейчас будет возбуждено уголовное дело в отношении этих людей, то по к нему по заявлениям присоединятся многие и будут давать показания о совершении других преступлений», — заявил Давидыч.

Помощник Святослава Коваленко в беседе с «360» добавил, что блогер в порядке и самое страшное «уже позади».

«Он жив, все в порядке. <…> Они очень давно общались, история долгая. Изначально предполагалось, что разговор будет один на один. Не знаю, что решили люди Зелимхана, но была драка. На видео заметно, что он не ожидал ударов, которые ему прилетали. Поэтому, наверное, и ушел в нокаут. Это не первый случай, когда происходят конфликты с участием этих ребят», — заключил менеджер пострадавшего Коваленко.

Нападение блогер опубликовал на своем канале. В кадр попал момент, как из припаркованной машины выходит группа мужчин. Один из них приблизился к Коваленко и ударил его, потом присоединились и остальные.