Кавказцы избили YouTube-блогера Ковалева. Драка попала на видео

Потасовка прошла в одном из московских дворов. Из припаркованной машины вышла группа мужчин. Один из них подошел к блогеру и ударил его. Позднее присоединились остальные. Очевидцы драки пытались разнять дерущихся, но им советовали не вмешиваться.

Коваленко в видео на своем канале объясняет нападение тем, что он в интервью отказался признать авторитетом главного человека из этой толпы. На тему случившегося уже высказались многие известные блогеры, например, Амиран Сардаров. Его публикацию в Instagram прокомментировал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова. Он написал, что связался с Коваленко и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее в блогосфере произошел еще один конфликт, правда, пока без рукоприкладства. Бывшая участница «Фабрики звезд» Рита Дакота пожаловалась в Instagram на продюсера Яну Рудковскую, которая «унизила» певицу из-за фотографий с сумками бренда Louis Vuitton.