Эксклюзив 05 сентября 2023, 14:24 «Мы это уже проходили». Россиян предупредили об ужесточении кредитной политики Ипотечный брокер Ракута: Центробанк РФ продолжит ужесточение кредитной политики Сайт мэра и правительства Москвы

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Центробанк России запланировал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Скорее всего, субсидии в этой сфере со стороны государства в ближайшем будущем будут уменьшаться. Об этом «360» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Центробанк на самом деле преследует свою политику ужесточения. Они в принципе в последние месяцы, по факту, к этому и шли. Здесь что можно сказать — что все прогнозы и предупреждения, которые Центробанк ранее анонсировал, будут сбываться», — отметил он.

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По словам эксперта, первоначальный ипотечный взнос в скором времени действительно повысится до 20%. Решение об этом ЦБ может принять 15 сентября после заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Также льготные программы могут подвергнуться сокращению, заявил специалист.

«И так как льготная программа требует постоянного финансирования, то, возможно, будет изменение и по льготным программам. Мы это уже проходили, это уже было. Плюс ко всему, у нас очень большой разрыв между вторичкой и первичкой», — указал Ракута.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном ограничении ипотечного кредитования с господдержкой. Таким образом ЦБ может сбалансировать рынок недвижимости.