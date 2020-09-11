МВД запросит у Германии разрешение на участие в следственных действиях по Навальному
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу хочет добиться от ФРГ разрешения на участие в следственных действиях в связи с выходом Алексея Навального из комы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, <…> готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — говорится в сообщении.
Запрос будет состоять из ходатайства о присутствии российских следователей и экспертов в исследовании немецкими коллегами здоровья Навального. По мнению ведомства, это позволит задавать уточняющие вопросы.
Накануне глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Запад с помощью Навального хотел дестабилизировать обстановку в России 13 сентября — в единый день голосования.