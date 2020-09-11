МВД запросит у Германии разрешение на участие в следственных действиях по Навальному

Российские правоохранительные органы планируют участвовать в следственных действиях, которые пройдут в Германии, в рамках проверки состояния Алексея Навального. МВД готовит для ФРГ дополнительный запрос.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу хочет добиться от ФРГ разрешения на участие в следственных действиях в связи с выходом Алексея Навального из комы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, <…> готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — говорится в сообщении.

Запрос будет состоять из ходатайства о присутствии российских следователей и экспертов в исследовании немецкими коллегами здоровья Навального. По мнению ведомства, это позволит задавать уточняющие вопросы.

Накануне глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Запад с помощью Навального хотел дестабилизировать обстановку в России 13 сентября — в единый день голосования.