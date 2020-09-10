Комиссия Совфеда заявила, что Запад с помощью Навального хотел дестабилизировать обстановку в России
По его мнению, основная ставка для вмешательства извне делалась на то, что удастся создать политическую напряженность в глубинке.
«Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого „умного голосования“ был призван гражданин Навальный», — сказал парламентарий. Его процитировало РИА «Новости».
По словам Климова, Навальный и его соратники на фоне событий в Хабаровске и Белоруссии хотели разжечь протестные настроения в разных регионах России. В том числе речь идет о Новосибирской, Томской областях. Там пройдут выборы в законодательные собрания.
Представитель Совфеда заметил, что усилия ФБК не привели к нужному эффекту. Ведь российская политическая система еще раз показала устойчивость к попыткам внешнего давления.
«Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое „отравление“ с последующей срочной эвакуацией в Берлин», — заключил сенатор.
Климов добавил, что с самого начала истории с Навальном западные СМИ стали проводить параллели между госпитализацией основателя ФБК и отравлением Скрипалей в Великобритании в марте 2018 года.
Алексей Навальный оказался в берлинской клинике «Шарите» после того, как ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в омскую больницу, а потом перевезли в Германию.
Власти это страны заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок». Российские медики утверждают, что не нашли в организме Навального следов яда. Власти ФРГ подчеркнули, что передадут результаты исследований основателя ФБК только по правилам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия готова начать переговоры с организацией.