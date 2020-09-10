Комиссия Совфеда заявила, что Запад с помощью Навального хотел дестабилизировать обстановку в России

Ресурсы Алексея Навального и ФБК собирались использовать зарубежные силы для разжигания протестных настроений в единый день голосования в России 13 сентября. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его мнению, основная ставка для вмешательства извне делалась на то, что удастся создать политическую напряженность в глубинке.

«Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого „умного голосования“ был призван гражданин Навальный», — сказал парламентарий. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Климова, Навальный и его соратники на фоне событий в Хабаровске и Белоруссии хотели разжечь протестные настроения в разных регионах России. В том числе речь идет о Новосибирской, Томской областях. Там пройдут выборы в законодательные собрания.

Представитель Совфеда заметил, что усилия ФБК не привели к нужному эффекту. Ведь российская политическая система еще раз показала устойчивость к попыткам внешнего давления.

«Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое „отравление“ с последующей срочной эвакуацией в Берлин», — заключил сенатор.

Климов добавил, что с самого начала истории с Навальном западные СМИ стали проводить параллели между госпитализацией основателя ФБК и отравлением Скрипалей в Великобритании в марте 2018 года.

Алексей Навальный оказался в берлинской клинике «Шарите» после того, как ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в омскую больницу, а потом перевезли в Германию.

Власти это страны заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок». Российские медики утверждают, что не нашли в организме Навального следов яда. Власти ФРГ подчеркнули, что передадут результаты исследований основателя ФБК только по правилам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия готова начать переговоры с организацией.