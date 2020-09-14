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    14 сентября 2020, 08:03

    МВД выступило за введение авансового налога для мигрантов

    Александра Ломейко

    Для иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки, хотят ввести авансовый налог. Работодатели смогут их нанимать при условии включения в специальный реестр.
    МВД выступило за введение авансового налога для мигрантов

    Предложение описано в концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, разработанного МВД. Об этого сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Работать иностранцы смогут независимо от порядка въезда в Россию на основании «электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц». При этом им придется платить налог на доходы физических лиц — авансовый платеж.

    Работодателям можно нанимать мигрантов, если они будут включены в реестр тех, кто привлекает иностранную рабочую силу (РРПИРС).

    Для найма мигранта работодателю придется зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму. В нее нужно будет внести свои основные сведения. После этого необходимо заполнить электронное заявление о включении в РРПИРС.

    В законопроекте МВД предложило прописать, на каких условиях иностранцев берут на работу. Размер заработка должен соответствовать среднему уровню в регионе для этой категории сотрудников. Это исключит случаи необоснованного демпинга. Кроме того, у будущего работника не должно быть неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

    Если иностранец не заплатит авансовый платеж, то ему отправят уведомление с требованием уплатить налоги в течение 15 дней. При отказе мигранту запретят работать в РФ и, вероятно, депортируют из страны.

    Эта же концепция предполагает выпуск ID-карт для иностранцев, содержащих персональные данные.

    Новости SMI.FM