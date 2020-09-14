СМИ рассказали об идее ввести ID-карты для иностранцев

Приехавшим в Россию иностранцам предложили выдавать специальные ID-карты с персональными данными. Оформлять их будут по заявлению и при условии, что мигрант пробудет в стране более 90 дней.

Идея принадлежит МВД РФ. Ведомство уже разработало проект концепции изменений в федеральный закон, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Карту выдадут на основании заявления иностранца. Чтобы ее получить, придется в обязательном порядке пройти дактилоскопическую регистрацию, медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекций и сфотографироваться. Планируется, что действителен ID будет 10 лет.

Если мигрант рассчитывает прожить в России меньше 90 суток, то карту получать необязательно. Для разных категорий иностранцев в зависимости от статуса основания приостановления и возобновления действия карты будут отличаться.

В законопроекте МВД указало и основные требования к ID-карте: изготовление на основе отечественных технологий, криптографическая защита от подделки, возможность совершения юридических операций в интернете, доступность электронной подписи и подключения мобильного приложения иностранца.

Выдавать карты, менять, возобновлять действие и вносить изменения будут территориальные органы МВД РФ. Услугу предоставят после уплаты госпошлины за исключением отдельных категорий граждан.