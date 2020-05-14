МВД: убийств и грабежей стало меньше в России за время пандемии

Убийств, грабежей и других преступлений в России за последнее время стало меньше. Введенные ограничительные меры из-за коронавируса хорошо повлияли на криминогенную обстановку в стране.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, количество разбоев сократилось на 19%, грабежей — на 9,5%, хулиганских действий — на 7,7%, убийств и покушений — на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 2,9%.

В ведомстве считают, что режим самоизоляции не спровоцировал роста числа уличных преступлений. Ведь количество противоправных действий в парках, на площадях и улицах уменьшилось на 7,1%. При этом иностранцы стали на 1,2% реже нарушать закон. В частности, снизилось число убийств на 2%, краж — на 5,5%, разбоев — на 8,1%, грабежей — на 9,4%.

Однако по-прежнему высок уровень преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. За последнее время на 82,4% возросло число обманов в Сети. А вот ситуация на дорогах стала лучше, отметили в МВД.

«По итогам четырех месяцев отмечается снижение количества ДТП на дорогах страны на 9%. Число погибших в них увеличилось на 1,5%, раненых — сократилось на 9,4%. ДТП с участием несовершеннолетних зафиксировано на 24% меньше», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что за апрель количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 43,4%. На 23,3% стало меньше погибших и на 42,7% меньше раненных. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма упал на 72%.

Ранее в МВД рассказали, что в России сократилось число случаев домашнего насилия.