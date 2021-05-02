МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Сервис «Антимошенник» для приложения МВД, который будет предупреждать людей о звонках злоумышленников, намерены разработать к 25 декабря 2021 года. Об этом ТАСС заявили представители ведомства.

«Стоимость работ составляет 44,9 миллиона рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — отметили в пресс-службе МВД.

Контракт с разработчиком приложения был заключен в марте, уточнили в министерстве. Начальная стоимость разработки приложения для смартфонов оценивалась в 62,9 миллиона рублей.

Как предполагается, с модулем «Антимошенник» станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с номера телефона, который ранее уже был замечен в мошеннической деятельности. У пользователей приложения будет возможность заблокировать подобные SMS-сообщения или звонки.

В приложении также сделают «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS. Модуль ограничит возможность выдачи предупредительных уведомлений. Пользователь самостоятельно сможет добавить в него телефонные номера.

Мошенники стали массово рассылать россиянам письма через службу поддержки Google Docs. В посланиях злоумышленники обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.