Общество 29 ноября 2022, 15:58 МВД сообщило о возможных проблемах с выдачей новых российских паспортов Ведомости: в России могут возникнуть проблемы с выдачей новых внутренних паспортов РИА «Новости»

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В России могут начаться проблемы с выдачей новых внутренних паспортов из-за того, что в стране намечается дефицит специальных зарубежных принтеров. Об этом сообщила газета «Ведомости».

О проблемах предупредил начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов во время выступления на круглом столе в Совете Федерации. По его словам, для печати паспортов ведомство использует матричные принтеры иностранных вендоров. Однако их поставки в страну из-за антироссийских санкций прекратились.

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«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — сказал Войнов.

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Он отметил, что ведомство готово купить новые принтеры у российских компаний. Однако ни один отечественный производитель не берется делать их из-за нерентабельности. В будущем такая ситуация может привести к проблемам с выдачей новых паспортов, заключил Войнов.

В МВД сообщали, что с момента вхождения в состав России новых республик жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР получили более 80 тысяч паспортов.