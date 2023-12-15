Общество 15 декабря 2023, 10:05 МВД России утвердило порядок уничтожения беспилотников Unsplash

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МВД России опубликовало приказ об утверждении порядка принятия решений по подавлению и уничтожению беспилотников всех видов. Документ появился на портале правовой информации.

Согласно приказу, можно подавлять дроны, преобразовывать сигналы дистанционного управления ими, повреждать или уничтожать их. Решение об уничтожении или подавлении беспилотника может принимать полицейское руководство. Решение и способ пресечения немедленно доводятся до уполномоченных сотрудников подразделений полиции. В книге учета заявлений регистрируются все поступившие данные.

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«Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел», — отмечается в документе.

Российские силовики — представители МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО и других структур — с середины этого года имеют право пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности в воздухе, на земле и в воде.