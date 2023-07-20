Общество 20 июля 2023, 15:04 Право пресекать полеты любых беспилотников дали силовикам, МЧС и ряду ЧОП Госдума приняла закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП пресекать полеты любых БПЛА РИА «Новости»

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Силовые ведомства России наделили правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности как в воздухе, так и на земле и в воде. Закон об этом приняли во втором и третьем чтениях на заседании Госдумы 20 июля.

Пресекать движение любых БПЛА смогут МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП. Полномочиями наделят сотрудников Государственной фельдъегерской службы и военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС.

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Аналогичное право также получат организации ведомственной охраны и ЧОП, работающие на объектах, где действуют требования по антитеррористической безопасности.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выступивший одним из соавторов поправок, напомнил, что еще в 2019 году в России разработали и приняли закон, позволяющий пресекать представляющие угрозу полеты беспилотников над объектами критической инфраструктуры, важными гособъектами, а также в местах массового скопления людей.

Эта мера показала эффективность, подчеркнул он. Но теперь, как указал депутат, появились другие виды БПЛА, которые могут функционировать не только в воздухе.

«На новые угрозы необходимо реагировать», — заключил Пискарев.