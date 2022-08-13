МВД России поддержало составление реестра запрещенных для водителей лекарств

МВД России поддержало идею создать перечень препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилям, и ввести специальную маркировку на упаковках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

«Введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает», — заявили в МВД.

В ведомстве заметили, что вопрос информированности водителей о содержании алкоголя, наркотических и токсических средств в препаратх все езе актуален. Дело в том, что законодательство запрещает управлять машиной в состоянии опьянения, независимо от его причины. К такому опьянению может привести даже прием разрешенных лекарственных средств — и при этом водитель может не знать, что ему нельзя садиться за руль.

Предложение составить реестр лекарств, влияющих на способность управлять автомобилем, ранее внес начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков. Госавтоинспекция озвучила идею Минздраву.