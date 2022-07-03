Реестр запрещенных для водителей препаратов может появиться в России

ГИБДД попросила Минздрав создать перечень препаратов, прием которых негативно влияет на управление автомобилем. Об этом сообщил ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо [сделать], — это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять [автомобилем]», — поделился он.

Второй момент, отметил Быков, после составления Минздравом единого реестра лекарственных препаратов необходимо заняться самой причиной такого запрета. Он сказал, что ведомство должно разъяснить влияние каждого препарата на организм человека.

«Врачи же как пишут: „Не рекомендовано“. Что значит „не рекомендовано“? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время „не рекомендуем“ — нет четкого запрета», — отметил Быков.

По его словам, этот вопрос достоин общественной дискуссии.

Также Быков отметил, что в текущей версии ПДД уже указан перечень препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию. Быков предложил ввести особую маркировку на упаковке этих лекарств.

Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем [ее], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — сказал он.

Предложения по систематизации лекарственных препаратов Быков внес во время выступления на открытии фотовыставки на Рождественском бульваре в Москве. Основной темой мероприятия стала забота о безопасности на столичных дорогах со стороны сотрудников столичной Госавтоинспекции.