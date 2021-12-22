Госдума рассмотрит закон об ужесточении оборота оружия

Законопроект об ужесточении правил продажи оружия внесли на рассмотрение в Госдуму. Один из авторов документа, депутат Александр Хинштейн, заявил, что по новому закону всех кандидатов на получение оружия проверят в ФСБ и МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн пояснил, что проверка через силовые структуры человека, который хочет получить доступ к оружию, позволит отсечь лиц, причастных к преступным группировкам. Под такую же проверку могут попасть и те, кто уже владеет оружием.

Если потенциальный покупатель огнестрельного оружия получит отказ, то через год он снова может подать документы, также обжаловать это решение в судебном порядке или через прокуратуру.

«Огнестрельное оружие — это не просто „мужской аксессуар“, а в первую очередь — источник повышенной опасности. На фоне участившихся чрезвычайных происшествий с оружием, не говоря о случаях так называемого „шутинга“, государство обязано обеспечить защиту жизни и здоровья своих граждан», — подчеркнул Хинштейн.

Депутат добавил, что законопроект не направлен на наказание, а является только административно-предупредительной мерой.

По словам Хинштейна, новый закон встанет в один ряд с другими уже принятыми проектами, которые направлены на усиление контроля государства в сфере оборота оружия. Он напомнил, что уже действует запрет на продажу и владение огнестрелами лицам, которые не достигли 21 года, имеют непогашенные судимости или наказанные по административным статьям.

Владельцы оружия и те, кто хочет ими стать, теперь обязаны регулярно проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, ужесточили наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.